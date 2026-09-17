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Регион
Опубликовано 17 сентября, 03:07

Депутат ЕП Де Мази назвал скандалом недопуск Мендель в Европарламент

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оказалась в центре громкого скандала в Страсбурге: её не пропустили в здание Европарламента, где она должна была выступить с речью о необходимости мирного урегулирования на Украине. Инцидент произошёл спустя всего три дня после того, как Зеленский подписал указ о санкциях против своей бывшей сотрудницы.

По версии Мендель, её пропуск был заблокирован без объяснения причин прямо на входе. Она связывает это напрямую с санкциями, введёнными против неё украинским лидером 13 сентября.

«На Украине она была подвергнута санкциям со стороны Зеленского, однако не значится ни в одном санкционном списке ЕС! Это скандал!» — написал в соцсети X депутат Европарламента, сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Фабио Де Мази.

Парламентарий подчеркнул, что у главы киевского режима и его окружения нет никакого права влиять на решения о допуске в Европарламент.

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Ранее Life.ru писал, что Юлия Мендель назвала Владимира Зеленского «диктатором» и «главным препятствием на пути к миру». Санкции против неё ввели всего за три дня до выступления — формально за «российскую пропаганду». Ограничения рассчитаны на 10 лет и включают замораживание активов, запрет на торговые операции и вывоз капитала. Сама Мендель назвала эти санкции антиконституционными и заявила, что они введены против всех, кто выступает за мир на Украине.

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Юния Ларсон
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