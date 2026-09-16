Украине следует отказаться от попытки добиться военной победы над Россией и рассмотреть вариант нейтралитета с территориальными уступками. Такую позицию изложила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в статье для The Spectator.

Она предложила Киеву ориентироваться на «финский путь»: прекратить дальнейшие потери, сохранить контролируемые территории и сосредоточиться на восстановлении экономики и нормальной жизни. По мнению Мендель, продолжение нынешнего курса лишь увеличивает потери страны.

«Украина всё ещё может выбрать финский путь: остановить кровотечение, удержать то, что можно удержать, восстановить экономику и образ жизни, к которому люди смогут вернуться», — написала она.

Бывший пресс-секретарь Зеленского считает, что Украина не способна добиться победы над Россией военным путём. Стратегию нынешнего руководства она охарактеризовала как «национальное самоубийство», указав на людские потери, демографический кризис, растущую долговую нагрузку и зависимость Киева от западной помощи.

Отдельно Мендель высказалась о перспективе вступления Украины в НАТО. По её оценке, этот вариант фактически снят с повестки, поэтому продолжение конфликта ради членства в альянсе не имеет смысла. Она считает, что Украина могла бы существовать как вооружённое нейтральное государство между Россией и Западом.

Ранее Life.ru рассказывал, что Мендель назвала Владимира Зеленского трагедией для Украины. Она всё чаще публично критикует своего бывшего руководителя и ранее называла его одним из препятствий для мирного урегулирования.