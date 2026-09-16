«Главное — остановить войну»: Поворот в заявлениях Зеленского приковал внимание СМИ
«Страна.ua»: Зеленский изменил позицию по окончанию конфликта с Россией
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Владимир Зеленский в интервью CBC News пересмотрел своё отношение к завершению конфликта и заявил, что главным итогом должно стать его прекращение и установление мира. По его мнению, после значительных человеческих потерь противостояние перестало сводиться исключительно к вопросу победы одной из сторон.
«Самая важная победа для всех — не только Украины и России — это мир, остановить эту войну», — сказал он в интервью CBC News.
«Страна.ua» отмечает, что ранее украинский лидер использовал другую формулировку. В 2024 году, представляя так называемый «план победы», Зеленский заявлял о необходимости достижения победы Украины. Теперь в своих заявлениях он делает акцент на завершении боевых действий и поиске пути к миру, а не на том, что «победить должны украинцы».
Ранее президент США объявил о согласии Москвы и Киева не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Но позже Зеленский не подтвердил слова Дональда Трампа о том, что Киев уже согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам. Однако он заявил о готовности пойти на такой шаг при условии аналогичных действий со стороны Москвы.
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