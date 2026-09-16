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Опубликовано 16 сентября, 07:10

«Главное — остановить войну»: Поворот в заявлениях Зеленского приковал внимание СМИ

«Страна.ua»: Зеленский изменил позицию по окончанию конфликта с Россией

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский в интервью CBC News пересмотрел своё отношение к завершению конфликта и заявил, что главным итогом должно стать его прекращение и установление мира. По его мнению, после значительных человеческих потерь противостояние перестало сводиться исключительно к вопросу победы одной из сторон.

«Самая важная победа для всех — не только Украины и России — это мир, остановить эту войну», — сказал он в интервью CBC News.

«Страна.ua» отмечает, что ранее украинский лидер использовал другую формулировку. В 2024 году, представляя так называемый «план победы», Зеленский заявлял о необходимости достижения победы Украины. Теперь в своих заявлениях он делает акцент на завершении боевых действий и поиске пути к миру, а не на том, что «победить должны украинцы».

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Ранее президент США объявил о согласии Москвы и Киева не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Но позже Зеленский не подтвердил слова Дональда Трампа о том, что Киев уже согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам. Однако он заявил о готовности пойти на такой шаг при условии аналогичных действий со стороны Москвы.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные переговоры — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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