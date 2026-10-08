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Регион
Опубликовано 8 октября, 03:12

Депутат Котре: Без «Северного потока» ФРГ не сможет сохранить промышленность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guteksk7

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guteksk7

Германия не сможет сохранить промышленную базу в прежнем виде без запуска уцелевшей нитки «Северного потока — 2». Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал член комитета бундестага по экономике и энергетике от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре.

«Германия больше не сможет сохранить свою промышленную базу в том виде, в каком она была пять-шесть лет назад. Мы видим это уже сейчас», — заявил депутат.

Производства уходят туда, где выпуск продукции обходится дешевле, а крупные немецкие предприятия всё активнее расширяют мощности за пределами страны. Решением этой проблемы Котре считает возобновление поставок российского газа по сохранившейся ветке газопровода.

Оператор «Северного потока — 2» может потребовать компенсацию от фигуранта дела
Оператор «Северного потока — 2» может потребовать компенсацию от фигуранта дела

Ранее Высший земельный суд Гамбурга отказал компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в участии в процессе по делу о подрыве «Северных потоков» в качестве потерпевших. Соответствующие постановления третья уголовная коллегия вынесла 30 сентября. Операторы просили присоединить их заявления к делу № 3 St 2/26, однако суд отклонил обе заявки.

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Виталий Приходько
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