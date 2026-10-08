Германия не сможет сохранить промышленную базу в прежнем виде без запуска уцелевшей нитки «Северного потока — 2». Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал член комитета бундестага по экономике и энергетике от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре.

«Германия больше не сможет сохранить свою промышленную базу в том виде, в каком она была пять-шесть лет назад. Мы видим это уже сейчас», — заявил депутат.

Производства уходят туда, где выпуск продукции обходится дешевле, а крупные немецкие предприятия всё активнее расширяют мощности за пределами страны. Решением этой проблемы Котре считает возобновление поставок российского газа по сохранившейся ветке газопровода.

Ранее Высший земельный суд Гамбурга отказал компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в участии в процессе по делу о подрыве «Северных потоков» в качестве потерпевших. Соответствующие постановления третья уголовная коллегия вынесла 30 сентября. Операторы просили присоединить их заявления к делу № 3 St 2/26, однако суд отклонил обе заявки.