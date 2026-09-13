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Регион
Опубликовано 13 сентября, 13:46

Десятки подростков обнесли супермаркет в Вологде

В Вологде задержали 31 подростка после массовой кражи продуктов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Полицейские в Вологде задержали более 30 несовершеннолетних после массовой кражи продуктов из супермаркета на улице Петина. Участники в возрасте от 9 до 16 лет выбежали из магазина с шоколадками, йогуртами и фруктами, сообщили в УМВД России по Вологодской области.

Среди доставленных в отдел оказался несовершеннолетний администратор группы в одной из социальных сетей. Именно там ранее появилось объявление о сборе подростков. По словам задержанных, изначально они планировали вместе погулять по городу. Идея похитить продукты якобы возникла спонтанно, когда компания проходила мимо супермаркета.

Всех несовершеннолетних опросили в присутствии законных представителей. Полицейские устанавливают сумму ущерба и решают вопрос о юридической квалификации произошедшего. С подростками и их родителями проводят профилактические беседы. Разбирательство взял под личный контроль начальник регионального УМВД Павел Серов.

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В июле двое подростков украли не менее 200 посылок из пункта выдачи заказов на Камчатке. Они нашли спрятанный ключ от склада, попытались отключить камеры, а затем вывезли похищенное на такси. Запись с места помогла установить подозреваемых, дело передали в суд.

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Николь Вербер
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