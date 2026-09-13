Десятки подростков обнесли супермаркет в Вологде
В Вологде задержали 31 подростка после массовой кражи продуктов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Полицейские в Вологде задержали более 30 несовершеннолетних после массовой кражи продуктов из супермаркета на улице Петина. Участники в возрасте от 9 до 16 лет выбежали из магазина с шоколадками, йогуртами и фруктами, сообщили в УМВД России по Вологодской области.
Среди доставленных в отдел оказался несовершеннолетний администратор группы в одной из социальных сетей. Именно там ранее появилось объявление о сборе подростков. По словам задержанных, изначально они планировали вместе погулять по городу. Идея похитить продукты якобы возникла спонтанно, когда компания проходила мимо супермаркета.
Всех несовершеннолетних опросили в присутствии законных представителей. Полицейские устанавливают сумму ущерба и решают вопрос о юридической квалификации произошедшего. С подростками и их родителями проводят профилактические беседы. Разбирательство взял под личный контроль начальник регионального УМВД Павел Серов.
В июле двое подростков украли не менее 200 посылок из пункта выдачи заказов на Камчатке. Они нашли спрятанный ключ от склада, попытались отключить камеры, а затем вывезли похищенное на такси. Запись с места помогла установить подозреваемых, дело передали в суд.
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