«Дети прятались по шкафам»: Кашеварова ужаснулась истории Джигана и призвала к изменениям в законах

Журналист и общественница Анастасия Кашеварова резко высказалась о скандале вокруг рэпера Джигана, после публикаций о предполагаемой стрельбе в доме которого МВД начало проверку. По её мнению, эта история должна обсуждаться не только как очередной скандал в шоу-бизнесе, но и как пример более широкой проблемы насилия и зависимостей в семьях.

«Но речь не о Джигане. И не о шоу-бизнесе. А о том, что за этой историей стоит», — написала Кашеварова.

Она отметила, что семьи, в которых один из близких страдает алкогольной или наркотической зависимостью и проявляет агрессию, могут годами жить в состоянии страха. Особенно тяжело, по её словам, приходится детям, которые становятся свидетелями конфликтов взрослых.

«Джиган — не исключение. Он — симптом», — заявила журналистка.

По мнению Кашеваровой, государству необходимо развивать системную помощь людям с зависимостями и психическими расстройствами, а также защиту членов семей от насилия. Она выступила и за появление отдельного закона о домашнем насилии, который, по её словам, должен защищать всю семью.

«Мы не можем делать вид, что этого нет», — подчеркнула общественница, добавив, что за громкими историями знаменитостей остаётся множество непубличных семей, сталкивающихся с похожими проблемами.

Ранее Life.ru писал, что МВД начало проверку после сообщений о предполагаемой стрельбе Джигана по охранникам. По данным SHOT, правоохранители намерены установить обстоятельства произошедшего и дать действиям артиста правовую оценку. Предполагаемые пострадавшие, как сообщалось, заявлений на рэпера не подавали. Сам Джиган отрицает изложенную СМИ версию событий и утверждает, что разошедшееся видео было частью съёмок сниппета.