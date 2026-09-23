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Регион
Опубликовано 23 сентября, 15:02

Адвокат Джигана назвал «провокацией» заявления о стрельбе в доме рэпера

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Адвокат рэпера Джигана Сергей Жорин намекнул, что всё было не так, как пишут СМИ, комментируя информацию о стрельбе в доме артиста этим летом. Однако юрист отказался вдаваться в подробности и объяснять неприятный инцидент и комментировать «зверства», приписываемые музыканту.

«У думающих людей возникает закономерный вопрос, если всё было именно так, то почему шумиха поднялась не летом, а аккурат накануне анонсированного интервью Собчак, которая уже и «реконструкцию» подготовила», — пояснил он в соцсети.

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Напомним, предполагается, что в ночь с 3 на 4 июля в подмосковном посёлке «Шато Соверен» рэпер стрелял по своим сотрудникам и около десяти часов удерживал персонал в доме. Однако прибывшая полиция не задержала певца. По одной из версий — речь шла всего лишь о съёмках клипа. Подробности предполагаемого ЧП появились в СМИ сегодня, 23 сентября, однако артист назвал сообщения провокацией. Сейчас МВД начало проверку сообщений о стрельбе.

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Татьяна Миссуми
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