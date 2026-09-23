Адвокат Джигана назвал «провокацией» заявления о стрельбе в доме рэпера

Адвокат рэпера Джигана Сергей Жорин намекнул, что всё было не так, как пишут СМИ, комментируя информацию о стрельбе в доме артиста этим летом. Однако юрист отказался вдаваться в подробности и объяснять неприятный инцидент и комментировать «зверства», приписываемые музыканту.

«У думающих людей возникает закономерный вопрос, если всё было именно так, то почему шумиха поднялась не летом, а аккурат накануне анонсированного интервью Собчак, которая уже и «реконструкцию» подготовила», — пояснил он в соцсети.