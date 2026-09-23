Нагрянувшие к Джигану в день стрельбы полицейские никого не задержали
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun
Полицейские приезжали домой к Джигану 4 июля, однако не нашли оснований для задержания, рассказал источник kp.ru в правоохранительных органах на фоне публикаций о стрельбе в доме рэпера. По словам собеседника издания, патруль вызвали соседи. Через забор они увидели артиста с предметом, похожим на огнестрельное оружие.
Прибывшие сотрудники проверили происходящее. Как утверждает источник, речь шла о съёмках клипа для соцсетей. Противоправных действий полицейские не обнаружили и покинули территорию. Ни в день стрельбы, ни позднее предполагаемые пострадавшие не подавали заявлений на музыканта.
Напомним, журналисты полагают, что в ночь с 3 на 4 июля в посёлке «Шато Соверен» рэпер стрелял по сотрудникам и около десяти часов удерживал персонал в доме. Позже выяснилось, что Джиган находится в реабилитационном центре в Израиле. Подробности предполагаемого ЧП появились в СМИ 23 сентября, однако артист назвал сообщения провокацией. В тот же день МВД начало проверку сообщений о стрельбе.
Главные новости шоу-бизнеса, скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.