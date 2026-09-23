Нагрянувшие к Джигану в день стрельбы полицейские никого не задержали

Полицейские приезжали домой к Джигану 4 июля, однако не нашли оснований для задержания, рассказал источник kp.ru в правоохранительных органах на фоне публикаций о стрельбе в доме рэпера. По словам собеседника издания, патруль вызвали соседи. Через забор они увидели артиста с предметом, похожим на огнестрельное оружие.

Прибывшие сотрудники проверили происходящее. Как утверждает источник, речь шла о съёмках клипа для соцсетей. Противоправных действий полицейские не обнаружили и покинули территорию. Ни в день стрельбы, ни позднее предполагаемые пострадавшие не подавали заявлений на музыканта.