Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 сентября, 13:38

Нагрянувшие к Джигану в день стрельбы полицейские никого не задержали

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Полицейские приезжали домой к Джигану 4 июля, однако не нашли оснований для задержания, рассказал источник kp.ru в правоохранительных органах на фоне публикаций о стрельбе в доме рэпера. По словам собеседника издания, патруль вызвали соседи. Через забор они увидели артиста с предметом, похожим на огнестрельное оружие.

Видео стрельбы Джигана в собственном доме слили из-за долга
Видео стрельбы Джигана в собственном доме слили из-за долга

Прибывшие сотрудники проверили происходящее. Как утверждает источник, речь шла о съёмках клипа для соцсетей. Противоправных действий полицейские не обнаружили и покинули территорию. Ни в день стрельбы, ни позднее предполагаемые пострадавшие не подавали заявлений на музыканта.

Напомним, журналисты полагают, что в ночь с 3 на 4 июля в посёлке «Шато Соверен» рэпер стрелял по сотрудникам и около десяти часов удерживал персонал в доме. Позже выяснилось, что Джиган находится в реабилитационном центре в Израиле. Подробности предполагаемого ЧП появились в СМИ 23 сентября, однако артист назвал сообщения провокацией. В тот же день МВД начало проверку сообщений о стрельбе.

«Всё, я его убил»: Работник рассказал, как Джиган назвал его педофилом и всадил в него две пули
«Всё, я его убил»: Работник рассказал, как Джиган назвал его педофилом и всадил в него две пули

Главные новости шоу-бизнеса, скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн,рэпер)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar