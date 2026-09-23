«Всё, я его убил»: Работник рассказал, как Джиган назвал его педофилом и всадил в него две пули

Работник семьи Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштеин) заявил, что он получил два пулевых ранения во время июльского инцидента в подмосковном доме рэпера. С Шорухом связалась редакция Telegram-канала «Кровавая барыня».

Шорух — гражданин Таджикистана, несколько лет помогавший семье по хозяйству и живший на территории коттеджного посёлка «Шато Соверен». По его словам, перед стрельбой Джиган говорил о якобы существующей слежке и решил вместе с работником проверить участок вокруг дома. Во время обхода рэпер внезапно обвинил Шоруха в сексуальном преступлении против ребёнка. По версии мужчины, после этого Джиган запер его в коридоре и начал угрожать расправой.

В итоге артист открыл огонь. Шорух рассказал журналистам, что получил два ранения, после чего услышал, как Джиган вернулся в дом со словами: «Всё, я его убил». Пострадавший не обращался с заявлением в полицию. После случившегося он покинул Россию и вернулся в Таджикистан, откуда и связался с журналистами.

Сам Джиган ранее категорически отверг версию о стрельбе. Артист назвал сообщения о произошедшем «провокацией» и заявил, что появившиеся в Сети кадры были сняты для сниппета. Ещё в августе певец сообщил о своём пребывании в реабилитационном центре в Израиле. Артист публиковал оттуда фото и видео, однако не раскрывал характер лечения.