Дева Мария и оружейный нимб: Пермячке грозит срок за татуировку

В Перми 24-летней тату-мастеру Екатерине грозит уголовная ответственность за татуировку с образом, напоминающим Деву Марию, и нимбом из оружия. Как сообщает SHOT, на опубликованную девушкой фотографию работы поступила жалоба об оскорблении чувств верующих.

Татуировка. Обложка © SHOT

По данным канала, Екатерина занимается татуировками около пяти лет. В прошлом году к ней обратилась клиентка с готовым эскизом, который мастер перенесла на кожу, а затем разместила фотографию результата в своей группе.

9 октября девушке позвонил сотрудник Следственного комитета и пригласил дать объяснения. Как утверждает телеграм-канал, изображение направили на экспертизу, которая признала его оскорбительным для верующих.

Сама Екатерина заявляет, что лишь выполнила пожелание клиентки и не предполагала, что рисунок может вызвать жалобы. Теперь она надеется, что дальнейшего уголовного преследования не последует.

Речь идёт о части 1 статьи 148 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до одного года лишения свободы за публичные действия, совершённые с целью оскорбления религиозных чувств верующих. При этом о возбуждении уголовного дела против тату-мастера пока не сообщалось.