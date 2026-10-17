Дева Мария и оружейный нимб: Пермячке грозит срок за татуировку
В Перми тату-мастеру грозит до года колонии за рисунок с Девой Марией
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Перми 24-летней тату-мастеру Екатерине грозит уголовная ответственность за татуировку с образом, напоминающим Деву Марию, и нимбом из оружия. Как сообщает SHOT, на опубликованную девушкой фотографию работы поступила жалоба об оскорблении чувств верующих.
Татуировка. Обложка © SHOT
По данным канала, Екатерина занимается татуировками около пяти лет. В прошлом году к ней обратилась клиентка с готовым эскизом, который мастер перенесла на кожу, а затем разместила фотографию результата в своей группе.
9 октября девушке позвонил сотрудник Следственного комитета и пригласил дать объяснения. Как утверждает телеграм-канал, изображение направили на экспертизу, которая признала его оскорбительным для верующих.
Сама Екатерина заявляет, что лишь выполнила пожелание клиентки и не предполагала, что рисунок может вызвать жалобы. Теперь она надеется, что дальнейшего уголовного преследования не последует.
Речь идёт о части 1 статьи 148 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до одного года лишения свободы за публичные действия, совершённые с целью оскорбления религиозных чувств верующих. При этом о возбуждении уголовного дела против тату-мастера пока не сообщалось.
Life.ru рассказывал, что в Москве 3 июля президиум Мосгорсуда освободил из-под стражи Ксению Белоусову, осуждённую за публикацию видео с кальяном на пасхальном куличе. Ранее девушку приговорили к трём годам и 25 дням колонии общего режима за оскорбление чувств верующих с учётом прежней судимости по делу о наркотиках. Однако после пересмотра дела суд оставил ей 200 часов обязательных работ по статье 148 УК РФ, сохранив условный срок по предыдущему приговору. Белоусову освободили прямо в зале суда.