«Она козёл»: Москвичка ответила соседу и получила штраф за оскорбление муниципального депутата

Спор из-за установки шлагбаума во дворе московского жилого комплекса закончился для местной жительницы штрафом в три тысячи рублей. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы, женщина оскорбила муниципального депутата, участвовавшую в обсуждении благоустройства территории.

Конфликт разгорелся во время общего собрания собственников квартир. Один из присутствовавших мужчин поинтересовался, кто предложил ограничить въезд автомобилей во двор, использовав в вопросе слово «козёл». Другая участница обсуждения подхватила его реплику и указала на представителей инициативной группы.

В составе объединения находилась муниципальный депутат. Именно она восприняла высказывание как личное оскорбление и потребовала привлечь соседку к ответственности.

Дело дошло до судебного разбирательства. Во время рассмотрения материалов женщина объяснила, что произнесла обидные слова спонтанно, не обдумав их заранее. Она попросила не назначать ей наказание, однако эти доводы не изменили исход дела.

В результате суд признал москвичку виновной в оскорблении и обязал выплатить три тысячи рублей. Таким образом, эмоциональная перепалка на собрании собственников обернулась административным взысканием.

Ранее Life.ru рассказывал, какие оскорбления в общедомовых чатах могут стать поводом для судебного разбирательства. Юрист пояснила, что даже привычная переписка между соседями не освобождает участников от ответственности за унижение чужого достоинства. В частности, претензии могут возникнуть из-за слов «свинья», «вор» или «мошенник».