Девушка и молодой человек наладили GSM-шлюз в Петербурге для украинских мошенников

В Петербурге возбудили уголовное дело против 19-летней девушки и 22-летнего молодого человека, которых подозревают в организации работы GSM-шлюза для совершения преступлений. Об этом сообщили в Следственном комитете.

СК возбудил дело против двух организаторов GSM-шлюза в Петербурге. Видео © Telegram/Питерский Следком

По версии следствия, в сентябре 2026 года кураторы, находившиеся на территории Украины, через Telegram привлекли молодых людей к противоправной деятельности в составе организованной группы. Фигурантам передали сим-боксы и распределили обязанности по их обслуживанию.

Подозреваемые администрировали оборудование в Петербурге. Девушка также получала указания перемещать устройства по разным адресам, чтобы скрыть их использование.

При поддержке региональных управлений ФСБ и МВД следователи провели задержания и обыски в жилищах фигурантов. Молодых людей доставили в следственный отдел для проведения процессуальных действий. Вопрос об избрании им меры пресечения пока решается.

В СК напомнили, что обслуживание оборудования, применяемого в мошеннических схемах, может повлечь уголовную ответственность. Ведомство также указало на статью 31 УК РФ, которая предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности при добровольном отказе от участия в преступлении.

Ранее в Москве раскрыли деятельность группы, которая использовала SIM-боксы для обзвона россиян с подменных номеров. Такие устройства позволяют одновременно задействовать множество SIM-карт и обеспечивать работу телефонных схем.