В РФ запретили сайты, которые помогали телефонным мошенникам подменивать номера

Гагаринский районный суд Москвы запретил интернет-сайты, предлагающие услуги по подмене номера телефона и искажению голоса. Такие сервисы гарантировали клиентам полную анонимность и защищённость, однако в судебном постановлении указали, что пользователи подобных ресурсов нарушают действующее законодательство.

В решении суда особо подчёркивается, что подменные номера могут использоваться злоумышленниками для совершения преступлений, включая ложные сообщения об актах терроризма. Доступ к указанным сайтам в России теперь ограничен.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за использование запрещённых ресурсов. Сообщения приходят по почте, в мессенджерах и SMS с требованием срочной оплаты по ссылке; злоумышленники играют на неграмотности и тревожности. Депутат предупредил, что штрафы не назначаются через случайные рассылки — уведомления приходят через официальные каналы или заказной почтой.