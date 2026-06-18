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18 июня, 10:35

В РФ запретили сайты, которые помогали телефонным мошенникам подменивать номера

Суд в Москве запретил сайты с услугами подмены номера и изменения голоса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aroni&#x27;s cottage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aroni's cottage

Гагаринский районный суд Москвы запретил интернет-сайты, предлагающие услуги по подмене номера телефона и искажению голоса. Такие сервисы гарантировали клиентам полную анонимность и защищённость, однако в судебном постановлении указали, что пользователи подобных ресурсов нарушают действующее законодательство.

В решении суда особо подчёркивается, что подменные номера могут использоваться злоумышленниками для совершения преступлений, включая ложные сообщения об актах терроризма. Доступ к указанным сайтам в России теперь ограничен.

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Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за использование запрещённых ресурсов. Сообщения приходят по почте, в мессенджерах и SMS с требованием срочной оплаты по ссылке; злоумышленники играют на неграмотности и тревожности. Депутат предупредил, что штрафы не назначаются через случайные рассылки — уведомления приходят через официальные каналы или заказной почтой.

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Анастасия Никонорова
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