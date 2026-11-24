Девять человек пострадали при массовом ДТП с 14 автомобилями на трассе А12 в австрийском Тироле. Авария произошла вечером 23 ноября возле Петтнау в округе Инсбрук-Ланд, сообщает ORF.

Машины столкнулись вскоре после 17:00 по местному времени, или 19:00 мск. Восемь человек получили лёгкие травмы, ещё один — травмы средней тяжести. Бригады Красного Креста доставили пострадавших в больницу Халль-ин-Тироля и клинику Инсбрука.

Массовая авария с 14 авто в Австрии. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tirolertageszeitung

На месте работали полицейские, добровольные пожарные из Цирля и несколько подразделений Красного Креста. На время расчистки дороги службы перекрыли движение в сторону Ландекка. Образовалась многокилометровая пробка, водителей направляли на съезд у зоны отдыха Петтнау.

По последним данным ORF, экстренные службы завершили работу вскоре после 19:30 по местному времени, или 21:30 мск. Тогда же движение по автомагистрали возобновилось.

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