Девять человек пострадали в ДТП с 14 автомобилями в Австрии
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tirolertageszeitung
Девять человек пострадали при массовом ДТП с 14 автомобилями на трассе А12 в австрийском Тироле. Авария произошла вечером 23 ноября возле Петтнау в округе Инсбрук-Ланд, сообщает ORF.
Машины столкнулись вскоре после 17:00 по местному времени, или 19:00 мск. Восемь человек получили лёгкие травмы, ещё один — травмы средней тяжести. Бригады Красного Креста доставили пострадавших в больницу Халль-ин-Тироля и клинику Инсбрука.
Массовая авария с 14 авто в Австрии. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tirolertageszeitung
На месте работали полицейские, добровольные пожарные из Цирля и несколько подразделений Красного Креста. На время расчистки дороги службы перекрыли движение в сторону Ландекка. Образовалась многокилометровая пробка, водителей направляли на съезд у зоны отдыха Петтнау.
По последним данным ORF, экстренные службы завершили работу вскоре после 19:30 по местному времени, или 21:30 мск. Тогда же движение по автомагистрали возобновилось.
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