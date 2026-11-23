Власти Чили пока не раскрывают официальных подробностей ДТП, в котором погибли российские предприниматели Андрей и Марина Цыпины. Расследование продолжается, сообщили РИА «Новости» в Посольстве России.

«Посольство находится в контакте с компетентными органами в регионе Магальянес, которые продолжают следственные действия и в силу этого не публикуют официальных данных об обстоятельствах и конкретных участниках ДТП», — пояснили дипломаты.

Авария произошла 21 ноября около 14:00 по местному времени. Туристический микроавтобус, направлявшийся из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Наталес, столкнулся со встречным грузовиком. Два гражданина России погибли, ещё пять человек получили травмы, в том числе двое россиян.

Ранее Life.ru сообщал, что родственники погибших в Чили основателей сети «Четыре лапы» Андрея и Марины Цыпиных не могут вернуть их тела в Россию. По данным SHOT, местные следственные и судебно-медицинские органы пока не разрешают передачу тел семье. Когда близкие смогут организовать возвращение погибших на родину, неизвестно