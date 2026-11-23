Родственники погибших в Чили основателей сети «Четыре лапы» Андрея и Марины Цыпиных пока не могут вернуть их тела в Россию. Чилийские власти не разрешают передачу из-за продолжающегося расследования, сообщает SHOT.

Местные следственные и судебно-медицинские органы отказали семье в выдаче тел в ближайшее время. Когда родственники смогут организовать их возвращение на родину, пока неизвестно.

Супруги отправились в Чили, чтобы отметить 67-й день рождения Марины. Путешествие закончилось трагедией 21 ноября на трассе в регионе Магальянес. Туристический микроавтобус, в котором находились Андрей и Марина Цыпины, столкнулся с грузовиком. Оба супруга погибли.

После аварии чилийские правоохранители начали расследование. По данным местной газеты La Prensa Austral, следствие считает, что водитель микроавтобуса из-за усталости потерял управление и выехал на встречную полосу. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Ранее Life.ru сообщал о гибели двух россиян в ДТП на юге Чили. Жертвами аварии стали основатели сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины. Их туристический микроавтобус столкнулся с грузовиком 21 ноября. Ещё пять человек пострадали, в том числе двое граждан России.