Двое граждан России стали жертвами серьёзной автомобильной аварии на юге Чили. Ещё два соотечественника получили травмы, однако после оказания медицинской помощи госпитализация им не потребовалась. Об этом сообщили в российском посольстве в южноамериканской республике.

По данным дипломатического представительства, всего в результате дорожного происшествия пострадали пять человек, включая двух россиян. Ещё двое граждан РФ погибли.

«В результате ДТП погибли два гражданина Российской Федерации, ещё пятеро человек получили травмы, в том числе двое граждан России», — уточнили сотрудники дипмиссии ТАСС.

В посольстве подчеркнули, что травмированным соотечественникам предоставили необходимую помощь. Сейчас они находятся под постоянным наблюдением дипломатов, которые поддерживают с ними связь и следят за развитием ситуации. Дальнейшее пребывание в больнице пострадавшим не требуется.

Ранее Life.ru сообщал о столкновении туристического микроавтобуса с грузовиком на юге Чили. Катастрофа произошла 21 ноября на 160-м километре трассы Ruta 9 Norte в регионе Магальянес. Автомобиль, перевозивший путешественников из России, столкнулся с фурой с аргентинскими номерами. Мужчина и женщина погибли на месте.