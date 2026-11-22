Посольство РФ в Чили подтвердило смерть двух россиян в ДТП с микроавтобусом
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Двое граждан России стали жертвами серьёзной автомобильной аварии на юге Чили. Ещё два соотечественника получили травмы, однако после оказания медицинской помощи госпитализация им не потребовалась. Об этом сообщили в российском посольстве в южноамериканской республике.
По данным дипломатического представительства, всего в результате дорожного происшествия пострадали пять человек, включая двух россиян. Ещё двое граждан РФ погибли.
«В результате ДТП погибли два гражданина Российской Федерации, ещё пятеро человек получили травмы, в том числе двое граждан России», — уточнили сотрудники дипмиссии ТАСС.
В посольстве подчеркнули, что травмированным соотечественникам предоставили необходимую помощь. Сейчас они находятся под постоянным наблюдением дипломатов, которые поддерживают с ними связь и следят за развитием ситуации. Дальнейшее пребывание в больнице пострадавшим не требуется.
Ранее Life.ru сообщал о столкновении туристического микроавтобуса с грузовиком на юге Чили. Катастрофа произошла 21 ноября на 160-м километре трассы Ruta 9 Norte в регионе Магальянес. Автомобиль, перевозивший путешественников из России, столкнулся с фурой с аргентинскими номерами. Мужчина и женщина погибли на месте.
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