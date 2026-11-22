Двое российских туристов погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком на юге Чили. Ещё пять человек получили травмы. Об этом сообщает ADN Radio со ссылкой на карабинеров.

Авария произошла около 14:00 по местному времени 21 ноября на 160-м километре трассы Ruta 9 Norte в регионе Магальянес, по направлению к Пуэрто-Наталесу. Туристический микроавтобус, в котором ехали россияне, столкнулся с грузовиком с аргентинскими номерами. Мужчина и женщина из России погибли на месте.

Российские туристы погибли в ДТП в Чили. Видео © X / El Magallánico

Среди пострадавших — ещё двое российских туристов, водитель микроавтобуса и его спутник, а также водитель грузовика. Всех пятерых доставили в медучреждение Пуэрто-Наталеса. По предварительным данным, угрозы их жизни нет. Об этом сообщил майор карабинеров Эсекьель Рубио. Причины столкновения выясняет специальное подразделение дорожных расследований SIAT.

Полиция также связалась с МИД Чили, чтобы организовать передачу тел погибших родственникам.

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