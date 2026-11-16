В таиландской Паттайе автомобиль Toyota Camry сбил 39-летнюю россиянку, переходившую дорогу вместе с семьёй. Женщина получила критические травмы, а её близкие стали свидетелями страшного происшествия. По данным The Pattaya News, пострадавшую экстренно доставили в больницу, однако местные СМИ уже сообщают о её смерти.

Авария произошла вскоре после полуночи 16 ноября на улице Джомтьен Секонд-роуд. Удар оказался настолько сильным, что женщину по имени Мария отбросило на середину проезжей части. Прибывшие спасатели обнаружили её без сознания и провели сердечно-лёгочную реанимацию, после чего срочно госпитализировали.

В момент ДТП рядом с россиянкой находились её близкие, которые физически не пострадали. Мужчина не мог сдержать слёз, а потрясённая дочь опустилась на колени прямо у дороги и молилась за спасение матери.

За рулём Toyota находился 43-летний местный житель, работавший водителем. Он рассказал полицейским, что возвращался домой после того, как отвёз клиента. По словам мужчины, из-за плохого освещения и теней от деревьев на разделительной полосе он слишком поздно заметил пешехода.

После столкновения водитель остановился и вызвал помощь. Правоохранители осмотрели место происшествия и приступили к изучению записей камер видеонаблюдения. Им предстоит установить обстоятельства аварии и выяснить, что именно привело к наезду.

По данным таиландского центра статистики ДТП, с начала 2026 года дорожные аварии в королевстве унесли более 11,1 тысячи жизней, ещё около 797,5 тысячи человек получили травмы. Среди погибших числятся 563 иностранца, включая десять россиян. Более 80% дорожных происшествий в стране связаны с мотоциклами.

Ранее Life.ru рассказывал, как две россиянки пострадали при столкновении скоростного катера с рыболовецким судном в Паттайе. Авария произошла вечером 9 ноября неподалёку от пирса Бали Хай, когда на борту катера находились 27 пассажиров. После удара судно начало тонуть, а медицинская помощь потребовалась девяти туристам.