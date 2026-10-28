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Опубликовано 28 октября, 13:09

Риелтор из Москвы погиб в Таиланде, спасая тонущего подростка

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Владелец московского агентства «Проспект недвижимости» Андрей Соболев погиб во время отдыха в Таиланде, спасая 15-летнего подростка. Юноша не мог выбраться из воды из-за сильных волн. Услышав крики о помощи, 42-летний мужчина бросился в море.

Риелтору удалось вытолкнуть подростка на сушу, однако сам он наглотался воды. Очевидцы вытащили его на берег. Медики смогли на несколько секунд восстановить сердцебиение, но спасти мужчину не удалось. Соболев приехал в Таиланд с женой и коллегами по бизнесу. У него осталась 13-летняя дочь от первого брака, сообщает сайт MK.ru.

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В Москве 63-летний мужчина утонул в бассейне фитнес-клуба

Ранее на Пхукете россиянин помог спасти тонувшего китайского туриста. Мужчину и его супругу подхватило обратное течение у пляжа Карон, и они долго не могли добраться до суши. Отдыхающие вытащили обессилевшего туриста на берег.

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Борис Эльфанд
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