Риелтор из Москвы погиб в Таиланде, спасая тонущего подростка

Владелец московского агентства «Проспект недвижимости» Андрей Соболев погиб во время отдыха в Таиланде, спасая 15-летнего подростка. Юноша не мог выбраться из воды из-за сильных волн. Услышав крики о помощи, 42-летний мужчина бросился в море.

Риелтору удалось вытолкнуть подростка на сушу, однако сам он наглотался воды. Очевидцы вытащили его на берег. Медики смогли на несколько секунд восстановить сердцебиение, но спасти мужчину не удалось. Соболев приехал в Таиланд с женой и коллегами по бизнесу. У него осталась 13-летняя дочь от первого брака, сообщает сайт MK.ru.