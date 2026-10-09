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Опубликовано 9 октября, 10:44

В Москве 63-летний мужчина утонул в бассейне фитнес-клуба

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bunyarit klinsukhon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bunyarit klinsukhon

В столичном фитнес-клубе трагически погиб 63-летний посетитель, который утонул во время плавания. Предположительно, мужчине внезапно стало плохо с сердцем, однако точная причина происшествия пока неизвестна. Об этом сообщает сайт MK.Ru.

Несчастный случай произошёл 8 октября около 16:30 в спортивном комплексе на Азовской улице на юго-западе Москвы.

По предварительной информации, во время нахождения в воде пенсионер мог почувствовать резкое ухудшение самочувствия. Спасти мужчину не удалось.

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Ранее Life.ru сообщал о другом опасном происшествии в бассейне. В августе 2026 года на Сардинии едва не утонул 20-летний футболист итальянского клуба «Кальяри». Спортсмена удалось вытащить из воды, после чего его экстренно доставили в больницу. Из-за тяжёлого состояния пострадавшего поместили в реанимацию.

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Владимир Озеров
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