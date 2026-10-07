«Не лишу детей отца»: Мать утонувшего в Адыгее неизлечимо больного мальчика простила виновника

Мать девятилетнего мальчика, утонувшего во время оздоровительной процедуры в Адыгее, заявила, что не имеет претензий к мужчине, который находился с ребёнком в день трагедии. Женщина объяснила РИА «Новости», что не хочет лишать шестерых детей отца, поскольку именно он, по её словам, сумел помочь её сыну добиться прогресса в физическом состоянии.

«Я не могу обвинить этого человека и лишить шестерых детей папы единственного. Потому что этот папа, в отличие от всего мира, единственный, который помог этому ребёночку, и мы смогли ходить за руку», — рассказала женщина.

По словам матери, эпилепсия началась у сына в возрасте трёх с половиной месяцев. Приступы происходили ежедневно, назначенные препараты, как утверждает женщина, не давали необходимого эффекта, а лицензированные реабилитационные центры не брались заниматься ребёнком.

Около двух лет назад мать передала сына на постоянное проживание в верующую многодетную семью, забирая его домой на выходные. Глава семьи помогал детям и взрослым, однако, как подчёркивает собеседница агентства, медицинских услуг не оказывал.

Ванну, в которой произошла трагедия, женщина назвала одним из способов расслабить мышцы мальчика после приступов. В тот день мужчина, по её словам, вышел всего на несколько минут. Вернувшись, он обнаружил ребёнка без признаков дыхания и попытался провести искусственное дыхание, но спасти мальчика не удалось.

Ранее Life.ru рассказывал о самой трагедии в Адыгейске. По данным следствия, 29 сентября 48-летний местный житель оставил мальчика 2017 года рождения одного в наполненной водой ванне. СК установил, что мужчина регулярно оказывал услуги по реабилитации за деньги, не имея соответствующего медицинского образования и сертификатов. Возбуждено уголовное дело, расследование которого прокуратура взяла на контроль.