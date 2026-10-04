На Сахалине спустя почти неделю нашли тело смытого волной с пирса подростка

Тело 13-летнего мальчика, которого волна смыла с пирса в Холмске на юге Сахалина, нашли спустя почти неделю поисков. Подростка обнаружил волонтёр в акватории порта, после чего его доставили на берег. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Трагедия произошла вечером 29 сентября в районе Приморского бульвара. По данным ведомства, школьник перелез через ограждение и оказался на пирсе, откуда его смыло сильной волной.

В первые часы тело ребёнка заметили примерно в 20 метрах от берега. Однако из-за шторма спасатели не смогли безопасно добраться до него.

Следующие дни специалисты обследовали побережье и дно Холмского порта. К операции подключились водолазы, спасатели, волонтёры, представители яхт-клуба и другие участники.

«Благодаря слаженным действиям участников поисковой операции в 14.50 тело ребенка найдено волонтером в акватории порта и доставлено на берег», — сообщили в МЧС.

Напомним, вечером 29 сентября волна смыла мальчика с пирса в районе Приморского бульвара после того, как он перелез через ограждение. Очевидцы заметили ребёнка примерно в 20 метрах от берега, однако из-за сильного шторма спасатели не смогли сразу добраться до него. В тот момент Сахалин находился под воздействием очередного циклона. Работы по поиску и извлечению тела продолжились на следующий день.