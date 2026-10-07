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Опубликовано 7 октября, 12:51

В Адыгее девятилетний мальчик утонул во время занятия ЛФК

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Девятилетний мальчик утонул во время занятия лечебной физкультурой в Адыгее. Проводивший его мужчина называл себя реабилитологом, однако медицинского образования и необходимых документов у него не было.

Трагедия произошла в конце сентября в Адыгейске. Мужчина проводил с ребёнком занятие ЛФК, после чего на некоторое время оставил мальчика одного в ванной с водой.

Ребёнок утонул. В ходе расследования выяснилось, что мужчина регулярно оказывал платные услуги по реабилитации, хотя не имел медицинского образования и необходимых сертификатов.

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По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело, пишет «База». Его квалификация и процессуальный статус мужчины пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что трёхлетний мальчик утонул в декоративном пруду в Подмосковье. Пруд окружала сетка-рабица, однако с одной стороны ограждение наклонилось. Предположительно, ребёнок перебрался через него и упал в воду.

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Никита Никонов
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