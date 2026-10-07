В Адыгее девятилетний мальчик утонул во время занятия ЛФК
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Девятилетний мальчик утонул во время занятия лечебной физкультурой в Адыгее. Проводивший его мужчина называл себя реабилитологом, однако медицинского образования и необходимых документов у него не было.
Трагедия произошла в конце сентября в Адыгейске. Мужчина проводил с ребёнком занятие ЛФК, после чего на некоторое время оставил мальчика одного в ванной с водой.
Ребёнок утонул. В ходе расследования выяснилось, что мужчина регулярно оказывал платные услуги по реабилитации, хотя не имел медицинского образования и необходимых сертификатов.
По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело, пишет «База». Его квалификация и процессуальный статус мужчины пока не уточняются.
Ранее сообщалось, что трёхлетний мальчик утонул в декоративном пруду в Подмосковье. Пруд окружала сетка-рабица, однако с одной стороны ограждение наклонилось. Предположительно, ребёнок перебрался через него и упал в воду.
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