Прокуратура начала проверку после смерти надышавшейся газом девочки на Урале

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга начала проверку после гибели несовершеннолетней девочки, которая, по предварительным данным, потеряла сознание после вдыхания паров газа. Трагедия произошла вечером 21 сентября, когда школьница находилась дома.

«Прокуратура Октябрьского района г. Екатеринбурга проводит проверку в связи с гибелью несовершеннолетней девочки 2013 г. р., предположительно, в результате вдыхания паров газа», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, девочка воспитывалась в неполной семье и на учёте в органах системы профилактики не состояла. В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры.

Ранее Life.ru писал, что трёхлетний мальчик утонул в декоративном пруду в Подмосковье. Трагедия произошла 16 сентября в посёлке Дорохово Рузского городского округа. Около четырёх часов дня 32-летняя мать отпустила сына погулять на участке. Когда ребёнка не смогли найти, родственники решили, что он вышел за пределы участка, и продолжили поиски по всему посёлку. Пруд окружала сетка-рабица, однако с одной стороны ограждение наклонилось — вероятно, ребёнок перебрался через него и упал в воду. Когда мальчика обнаружили, он уже был мёртв.