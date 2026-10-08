«Думал, что он уже умер»: Россиянин рассказал о спасении туриста на Пхукете

Российский турист спас тонущего китайца на пляже Карон в Таиланде. Иностранец уже начал уходить под воду, когда на помощь ему бросился россиянин, который, как выяснилось позже, уже не впервые вытаскивает людей из моря на Пхукете. Подробности происшествия рассказал очевидец Денис М. телеграм-каналу «Осторожно, новости».

Инцидент произошёл вечером 2 октября. Денис приехал на пляж с семьёй, чтобы искупаться на закате, когда услышал крики о помощи примерно в 15 метрах от берега. Один из отдыхающих сразу поплыл к тонущему мужчине и начал вытаскивать его из воды. Добраться до суши пострадавшему помог и сам Денис.

Как выяснилось, китаец отдыхал на Пхукете вместе с супругой. Во время купания пару подхватило сильное обратное течение, из которого они около получаса не могли выбраться. Крики о помощи заглушали волны, а в какой-то момент мужчина окончательно выбился из сил и начал тонуть.

«Пока мы вытаскивали пострадавшего на берег, я думал, что мужчина уже умер», — признался Денис.

По словам очевидца, спасённый турист выглядел посиневшим. Вскоре его вырвало водой, после чего мужчина около получаса пролежал на боку в ожидании медиков. Затем на пляж прибыли скорая помощь и спасатели.

Сам спаситель рассказал Денису, что это уже третий тонущий человек, которому он помог на Пхукете. При этом узнать имя героя очевидец так и не успел: мужчина быстро покинул пляж после случившегося.

Ранее Life.ru рассказывал о другом россиянине, который спас тонущую женщину во время отпуска в Таиланде. Сотрудник МЧС Сергей отдыхал с супругой в Паттайе, когда услышал крики возле пирса. Мужчина бросился в ночное море и помог выбраться на понтон местной жительнице. Правда, после спасения женщины помощь понадобилась уже ему самому. В итоге оба благополучно добрались до берега.