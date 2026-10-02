«Ни секунды не раздумывал»: Сотрудник МЧС бросился в ночное море Паттайи ради тонущей женщины
Сотрудник МЧС спас тонущую женщину во время отдыха в Таиланде
Сотрудник МЧС спас тонущую женщину во время отдыха в Таиланде. Обложка © Telegram /Baza
Российский сотрудник МЧС во время отпуска в Таиланде бросился в море и спас тонущую местную жительницу. Об этом сообщает «База» со ссылкой на супругу мужчины Наталью.
Сотрудник МЧС спас тонущую женщину во время отдыха в Таиланде. Видео © Telegram /Baza
Сергей вместе с женой отдыхал в Паттайе и вечером отправился прогуляться вдоль берега, чтобы сделать несколько фотографий. Недалеко от рыбного рынка супруги услышали крики и заметили между пирсами девушку, которая не могла самостоятельно выбраться из воды. Место при этом находилось в стороне от привычной зоны для купания.
Наталья пыталась позвать окружающих на помощь, однако никто не отреагировал. Тогда её муж сам вошёл в море и за считаные секунды добрался до незнакомки. Россиянин дотащил её до понтона и помог выбраться из опасного участка.
Самому Сергею после этого тоже понадобилась поддержка, чтобы вернуться на берег. В итоге и спасённая женщина, и сотрудник МЧС благополучно выбрались из воды. Наталья рассказала, что супруг действовал мгновенно и не стал ждать помощи со стороны.
«Мой муж спас девушку, ни секунды не раздумывая. Мой муж работает в МЧС, но даже в Таиланде спасает жизни. Мой герой», — написала россиянка.
Изначально пара вообще не собиралась купаться. Вечерняя прогулка должна была ограничиться несколькими снимками у моря. Планы изменились только после того, как супруги поняли, что находившаяся в воде женщина действительно тонет.
Ранее в Томской области 14-летний Марк Лейман вытащил из воды своего тренера по нардам, который потерял сознание во время заплыва на озере Нефтехим. Тренер Федерации нард Томской области Андрей вместе с воспитанником отдыхал у водоёма после соревнований. Они решили переплыть озеро, и Марк добрался до противоположного берега первым. Обернувшись, подросток увидел, что наставник стал уходить под воду. Марк сразу поплыл назад и успел добраться до тренера, который к тому моменту уже был без сознания.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.