«Ни секунды не раздумывал»: Сотрудник МЧС бросился в ночное море Паттайи ради тонущей женщины

Российский сотрудник МЧС во время отпуска в Таиланде бросился в море и спас тонущую местную жительницу. Об этом сообщает «База» со ссылкой на супругу мужчины Наталью.

Сотрудник МЧС спас тонущую женщину во время отдыха в Таиланде. Видео © Telegram /Baza

Сергей вместе с женой отдыхал в Паттайе и вечером отправился прогуляться вдоль берега, чтобы сделать несколько фотографий. Недалеко от рыбного рынка супруги услышали крики и заметили между пирсами девушку, которая не могла самостоятельно выбраться из воды. Место при этом находилось в стороне от привычной зоны для купания.

Наталья пыталась позвать окружающих на помощь, однако никто не отреагировал. Тогда её муж сам вошёл в море и за считаные секунды добрался до незнакомки. Россиянин дотащил её до понтона и помог выбраться из опасного участка.

Самому Сергею после этого тоже понадобилась поддержка, чтобы вернуться на берег. В итоге и спасённая женщина, и сотрудник МЧС благополучно выбрались из воды. Наталья рассказала, что супруг действовал мгновенно и не стал ждать помощи со стороны.

«Мой муж спас девушку, ни секунды не раздумывая. Мой муж работает в МЧС, но даже в Таиланде спасает жизни. Мой герой», — написала россиянка.

Изначально пара вообще не собиралась купаться. Вечерняя прогулка должна была ограничиться несколькими снимками у моря. Планы изменились только после того, как супруги поняли, что находившаяся в воде женщина действительно тонет.

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