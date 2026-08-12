Поплыл обратно без раздумий: Юный спортсмен вытащил тонущего тренера из озера под Томском
Подросток спас тренера, потерявшего сознание при заплыве на озере под Томском
Марк Лейман. Обложка © МЧС Томской области
14-летний Марк Лейман спас потерявшего сознание тренера по нардам во время заплыва на озере Нефтехим в Томской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Тренер Федерации нард Томской области Андрей и его воспитанник отдыхали у водоёма после соревнований. Они решили переплыть озеро, и Марк первым добрался до противоположного берега.
Оглянувшись, подросток заметил, что его наставник начал уходить под воду. Марк немедленно поплыл обратно и добрался до тренера, который к тому времени уже потерял сознание.
Рядом случайно оказался мужчина на гидроцикле. Вместе они доставили пострадавшего на берег, где подросток перевернул его на бок и оказал первую помощь.
Затем Андрея передали медикам и госпитализировали. Как выяснилось позднее, во время заплыва у мужчины свело ноги, после чего началось кислородное голодание.
Ранее Life.ru рассказывал о двух американских школьниках, которые спасли тонущего мужчину у гавайского пляжа Вайкики. Позднее подростки узнали, что вытащили из океана организатора их поездки на Гавайи.
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