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12 августа, 14:36

Поплыл обратно без раздумий: Юный спортсмен вытащил тонущего тренера из озера под Томском

Подросток спас тренера, потерявшего сознание при заплыве на озере под Томском

Марк Лейман. Обложка © МЧС Томской области

Марк Лейман. Обложка © МЧС Томской области

14-летний Марк Лейман спас потерявшего сознание тренера по нардам во время заплыва на озере Нефтехим в Томской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Тренер Федерации нард Томской области Андрей и его воспитанник отдыхали у водоёма после соревнований. Они решили переплыть озеро, и Марк первым добрался до противоположного берега.

Оглянувшись, подросток заметил, что его наставник начал уходить под воду. Марк немедленно поплыл обратно и добрался до тренера, который к тому времени уже потерял сознание.

Рядом случайно оказался мужчина на гидроцикле. Вместе они доставили пострадавшего на берег, где подросток перевернул его на бок и оказал первую помощь.

Затем Андрея передали медикам и госпитализировали. Как выяснилось позднее, во время заплыва у мужчины свело ноги, после чего началось кислородное голодание.

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Юрий Лысенко
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