В Унцукульском районе Дагестана сильные дожди вызвали выход рек из берегов и стремительный подъём уровня воды. Во время наводнения маленькая девочка, гулявшая с матерью и старшей сестрой, попала в бурный поток. Вода унесла ребёнка, и на глазах у семьи малышку понесло по течению.

Дагестанский коммунальщик спас из селевого потока маленькую девочку .Видео © Telegram / ЧП ДАГЕСТАНА / СЕГОДНЯ

На помощь бросился заместитель начальника местного отдела ЖКХ Магомед Омаров. Он ринулся в воду и преследовал девочку несколько десятков метров, пока не смог схватить её и вытащить на безопасный берег. Ребёнок не пострадал, она была испугана, но жива. Местные жители назвали поступок героическим, власти пообещали поощрить спасителя. Мать девочки поблагодарила мужчину за спасение дочери, пишет Baza.

Ранее власти Хабаровска объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за угрозы сильного паводка. Поводом для такого решения стали прогнозы гидрологов, согласно которым к концу августа вода в Амуре может подняться до 6 метров. В настоящий момент уровень реки уже превысил 4,7 метра.