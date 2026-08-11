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11 августа, 17:07

Дагестанский коммунальщик спас из селевого потока маленькую девочку

Обложка © Telegram / ЧП ДАГЕСТАНА / СЕГОДНЯ

Обложка © Telegram / ЧП ДАГЕСТАНА / СЕГОДНЯ

В Унцукульском районе Дагестана сильные дожди вызвали выход рек из берегов и стремительный подъём уровня воды. Во время наводнения маленькая девочка, гулявшая с матерью и старшей сестрой, попала в бурный поток. Вода унесла ребёнка, и на глазах у семьи малышку понесло по течению.

Дагестанский коммунальщик спас из селевого потока маленькую девочку .Видео © Telegram / ЧП ДАГЕСТАНА / СЕГОДНЯ

На помощь бросился заместитель начальника местного отдела ЖКХ Магомед Омаров. Он ринулся в воду и преследовал девочку несколько десятков метров, пока не смог схватить её и вытащить на безопасный берег. Ребёнок не пострадал, она была испугана, но жива. Местные жители назвали поступок героическим, власти пообещали поощрить спасителя. Мать девочки поблагодарила мужчину за спасение дочери, пишет Baza.

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Ранее власти Хабаровска объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за угрозы сильного паводка. Поводом для такого решения стали прогнозы гидрологов, согласно которым к концу августа вода в Амуре может подняться до 6 метров. В настоящий момент уровень реки уже превысил 4,7 метра.

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Александра Мышляева
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