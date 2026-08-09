В Тюмени за неделю собрали более четырёх тонн рыбы, убитой паводком

В Тюмени за последнюю неделю утилизировали свыше четырех тонн рыбы, погибшей из-за паводка. Как сообщил мэр города Максим Афанасьев, работы по очистке береговой линии ведутся в районе озера Круглое, городского пляжа и ряда жилых комплексов.

«Более четырёх тонн погибшей рыбы собрали в Тюмени на этой неделе», — написал Афанасьев в своём канале на платформе «Макс».

Как заверил мэр города, процесс сбора и уничтожения погибшей рыбы проходит под строгим экологическим контролем. Все собранные биоотходы утилизируют в закрытых печах, превращая их в пепел. Горожан просят не оставаться в стороне: обо всех местах, где замечена погибшая рыба, можно сообщить по номеру 45-15-20 или через чат-бот «Паводок.инфо» в «Максе».

Напомним, что с конца июля в регионе действует режим ЧС, а в реке Туре наблюдается критическое падение уровня кислорода, что и стало причиной экологического бедствия. Ранее губернатор Александр Моор подтвердил, что именно нехватка кислорода привела к массовому мору рыбы, на который жаловались местные жители.

До этого Моор сообщал, что в зоне подтопления оказались 29 населённых пунктов области. По его словам, округ переживает небывалый паводок сразу на двух реках. Подъём на Туре к тому моменту почти остановился, а Пышма прибывала примерно на 20 сантиметров в сутки. Вода зашла в отдельные дома и на приусадебные участки, а основные силы направили на укрепление земляных валов и защиту низин.