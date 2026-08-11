В Хабаровске объявлен режим ЧС из-за паводка на Амуре

Власти Хабаровска приняли решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятной паводковой обстановкой. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте администрации города.

«Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подписал постановление о введении режима ЧС в связи с паводком на Амуре», — уточняется в сообщении.

Причиной введения режима ЧС послужил неблагоприятный прогноз гидрологов: по их оценкам, к концу августа уровень воды в Амуре может подняться до шести метров. На сегодня отметка уже достигла 475 сантиметров.

Напомним, ранее уровень Амура превысил неблагоприятную отметку. Вода затронула 129 дачных участков на островах возле Хабаровска. Эксперты ожидают подъём Амура до 550–600 см к третьей декаде августа. Вода полностью закрыла нижний ярус набережной адмирала Невельского в центре Хабаровска. Основная угроза сохраняется на островных территориях.