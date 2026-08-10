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10 августа, 04:23

Вода в Амуре у Хабаровска поднялась до неблагоприятных отметок и подошла к дачам

Обложка © МАКС / МЧС Хабаровского края

Обложка © МАКС / МЧС Хабаровского края

Уровень Амура поднялся до 461 см и превысил неблагоприятную отметку. Вода затронула 129 дачных участков на островах возле Хабаровска, сообщает Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.

«На утро 10 августа уровень Амура у Хабаровска превысил отметку неблагоприятного явления и достиг значения 461 см (неблагоприятное явление450 см)», — говорится в сообщении.

За сутки река прибавила 13 см. Опасной специалисты считают отметку 600 см. Эксперты ожидают подъём Амура до 550–600 см к третьей декаде августа. Вода полностью закрыла нижний ярус набережной адмирала Невельского в центре Хабаровска. Основная угроза сохраняется на островных территориях. Там разливаются внутренние протоки и озёра, а грунтовые воды выходят на поверхность.

На островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный вода зашла на территории дач или перекрыла подъезды к ним. Паводок также затронул участок улицы Центральной в селе Елабуга Хабаровского района. В селе Маяк Нанайского района вода вышла на дорогу по улице Набережной.

Спасатели ежедневно осматривают территории вместе с городскими властями и другими службами. Начальник управления гражданской обороны и защиты населения краевого главка МЧС Максим Чистяков рекомендовал дачникам вывезти урожай и ценные вещи. Имущество следует поднять на возвышенные места. МЧС также просит жителей не оставаться на дачах во время подтопления. Спасатели предупреждают об изменении уровня воды рыбаков и отдыхающих, которые размещают палатки на берегу Амура.

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В начале августа уровень Амура в Благовещенске вырос за сутки на 25 см. Вода закрыла часть городской набережной и стала перехлёстывать через ограждения. В Хабаровске к тому времени Амур затопил нижний ярус набережной стадиона имени Ленина. Гидрологи и спасательные службы перешли к постоянному наблюдению за рекой. Во время паводка 2013 года уровень Амура у Хабаровска достиг рекордных 808 см.

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Антон Голыбин
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