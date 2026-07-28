Школьники из Миссисипи спасли своего турагента, который чуть не утонул в океане

Поездка школьного оркестра из Миссисипи на Гавайи завершилась неожиданным спасением человека, который оказался связан с этим путешествием. Двое подростков, приехавших на выступление у Перл-Харбора, вытащили из океана мужчину, а позже узнали в нём своего турагента, сообщает WLOX.

Гриффин Джонсон и Мейсон Кроуфорд приехали на острова вместе с Mississippi Lions All-State Band для выступления у Перл-Харбора в рамках мероприятий к 250-летию США. После концерта подростки отправились на пляж Вайкики, где заметили человека, который находился далеко от берега и просил о помощи.

Мужчина был примерно в 270 метрах от суши. Джонсон и Кроуфорд сразу вошли в воду и добрались до него. Джонсон, имеющий трёхлетний опыт работы спасателем в яхт-клубе Pass Christian, помог оценить ситуацию и вывести пострадавшего к берегу. Подростки оставались рядом с мужчиной до тех пор, пока он не оказался в безопасности. Позже они встретились с ним перед возвращением домой и узнали, что спасли Пати Луну — человека, который занимался организацией их поездки на Гавайи.

По словам Кроуфорда, Луна рассказал им, что этот случай сильно на него повлиял. Сам школьник заявил, что для него важнее всего было то, что удалось спасти человека. После встречи Луна пригласил подростков снова приехать на Гавайи.

Ранее отбойное течение унесло отца и сына от берега во Владивостоке. Инцидент произошёл у мыса Вятлина на острове Русский. Двадцатилетний парень купался в море, но не смог самостоятельно выбраться на берег. Сильное течение уносило его всё дальше от пляжа. Отец бросился на помощь, но справиться с водной стихией ему не удалось. К счастью, рядом оказался сёрфер, который увидел тонущих людей. Он помог им обоим добраться до берега.