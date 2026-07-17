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17 июля, 10:41

Во Владивостоке сёрфер спас отца и сына, которых унесло течением

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Glow.Silver

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Glow.Silver

Отбойное течение унесло отца и сына от берега во Владивостоке. Инцидент произошёл у мыса Вятлина на острове Русский. Об этом пишет телеграм-канал Amur Mash.

Во Владивостоке сёрфер спас отца и сына, которых унесло течением. Видео © Telegram/ Amur Mash

20-летний парень купался в море, однако самостоятельно выбраться на сушу не смог. Поток затягивал его всё дальше от пляжа. На помощь молодому человеку бросился отец. Однако справиться со стихией и вытащить сына у него не получилось.

Рядом оказался сёрфер, который заметил попавших в беду людей. Он помог обоим добраться до берега. Благодаря вмешательству очевидца происшествие обошлось без трагедии.

На вид безопасно, на деле нет: В ГД напомнили, почему не стоит купаться на «диких» пляжах
На вид безопасно, на деле нет: В ГД напомнили, почему не стоит купаться на «диких» пляжах

Ранее Life.ru писал, что немецкая туристка погибла из-за обратного течения у берегов Франции. Спасатели предупреждали, что такие потоки способны быстро унести человека от пляжа даже при внешне спокойной воде.

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Полина Никифорова
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