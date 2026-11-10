В таиландской Паттайе скоростной катер с туристами столкнулся с рыболовецким судном неподалёку от пирса Бали Хай. Травмы получили девять человек, в том числе две гражданки России и туристка из Украины. Об этом сообщает местный телеканал Amarin TV.

Авария произошла поздно вечером 9 ноября, примерно в 23:00. На скоростном катере находились 27 пассажиров. После удара судно получило серьёзные повреждения и начало уходить под воду. Девяти пострадавшим потребовалась медицинская помощь, их отвезли в больницы Паттайи.

Капитан рыболовецкого судна рассказал, что катер двигался на высокой скорости. По его словам, он попытался избежать аварии, но не успел. Водитель скоростного катера изложил другую версию случившегося. Он утверждает, что во время движения не заметил рыболовецкое судно, из-за чего и произошла авария.

Ранее Life.ru сообщал о гибели российского туриста во время вооружённого нападения на автомобиль в Южно-Африканской Республике. Мужчина вместе с супругой ехал на отдых, когда их машина, предположительно, наехала на острые металлические предметы, которые злоумышленники оставили на дороге. После этого на супругов напали вооружённые преступники. Российский турист погиб, а его жена получила ранение левого глаза.