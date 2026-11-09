Российский турист погиб в результате вооружённого нападения на трассе в ЮАР, его супруга получила ранение левого глаза. О трагедии, произошедшей по дороге в национальный парк Крюгера, сообщает местное издание Pretoria Rekord со ссылкой на полицию и экстренные службы.

Нападение произошло вечером 5 ноября на трассе N4 неподалёку от Экандустрии. Супруги направлялись на отдых, когда их автомобиль, предположительно, наехал на острые металлические предметы, разбросанные по дороге злоумышленниками.

У машины оказалось повреждено колесо, и мужчина остановился, чтобы установить запасное. Именно в этот момент к автомобилю подошли неизвестные. По данным экстренной службы First Care, преступники ограбили путешественников, после чего открыли огонь.

Россиянин получил множественные пулевые ранения. Прибывшие медики констатировали его смерть на месте происшествия. Его жена выжила, однако получила ранение левого глаза.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию около 22:00. Сотрудники экстренной службы получили вызов в 22:44 и прибыли на место в 23:03. Пострадавшей оказали помощь.

Представитель полиции ЮАР подполковник Айзек Мудау подтвердил гибель мужчины и ранение женщины. По факту произошедшего возбуждено дело об убийстве. По состоянию на 8 ноября подозреваемых не задержали, расследование продолжается. При этом полиция пока официально не подтвердила, что преступники заранее разбросали на трассе шипы.

После происшествия местная организация по безопасности дорожного движения Live Traffic NPC предупредила автомобилистов об опасности подобных ловушек. Водителям рекомендовали по возможности не останавливаться на безлюдных и неосвещённых участках трасс даже при повреждении колеса, а добираться до ближайшего безопасного места.