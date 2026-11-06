В Томской области охотник перепутал двух мужчин с лосем и застрелил их из ружья. Оба пострадавших погибли, а 53-летний стрелявший признал свою вину. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Трагедия произошла днём 5 ноября в лесу неподалёку от села Мишутино Зырянского района. По версии следствия, местный житель заметил силуэты двух других охотников, принял их за животное и несколько раз выстрелил.

64-летний мужчина скончался на месте происшествия. Второго пострадавшего, которому было 59 лет, пытались доставить в больницу, однако он умер по дороге в медицинское учреждение.

Стрелявшего, жителя села Зырянское, задержали. Ему уже предъявили обвинение по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. На допросе мужчина признал вину.

Сейчас следствие решает вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. Криминалисты осмотрели место трагедии, назначили судебно-медицинские и баллистическую экспертизы. Также продолжается допрос свидетелей.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели 66-летнего мужчины на охоте в Тюменской области. Его 44-летний родственник выстрелил в пробегавшую косулю, но попал в человека, находившегося в кустах. Пострадавший скончался на месте, а следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.