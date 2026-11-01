В Новосибирской области 38-летний охотник, предположительно, случайно ранил 68-летнего знакомого, когда пытался подстрелить лису. Пострадавший попал в больницу с ранениями бёдер и мошонки. Об этом сообщил РЕН-ТВ.

По предварительной информации, всё произошло неподалёку от деревни Осинцево. Мужчина заметил лису, выбежавшую из леса, и несколько раз выстрелил по ней из карабина.

Одна из пуль попала в его пожилого знакомого. При каких именно обстоятельствах это произошло, пока неизвестно.

Сейчас в ситуации предстоит разобраться полиции. Правоохранителям необходимо установить все обстоятельства стрельбы.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей трагедии в Новосибирской области. В сентябре 47-летний мужчина во время охоты принял знакомого за медведя и выстрелил. Пострадавший скончался в больнице, а следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.