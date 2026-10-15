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Опубликовано 15 октября, 00:00

В Тюменской области охотник случайно застрелил родственника

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Упоровском районе Тюменской области 44-летний мужчина во время охоты смертельно ранил своего 66-летнего родственника. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

По предварительным данным, трагедия произошла днём 10 октября в лесу возле деревни Первомайской Упоровского района. Во время охоты мужчина выстрелил из ружья в пробегавшую косулю, но попал в родственника, который находился в кустах в зоне выстрела. От полученного ранения 66-летний мужчина скончался на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Ранее в Новосибирской области в результате случайного выстрела охотника погиб человек — мужчина был принят за медведя. От полученных ранений он скончался в медицинском учреждении. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Тимур Хингеев
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