В Тюменской области охотник случайно застрелил родственника

В Упоровском районе Тюменской области 44-летний мужчина во время охоты смертельно ранил своего 66-летнего родственника. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

По предварительным данным, трагедия произошла днём 10 октября в лесу возле деревни Первомайской Упоровского района. Во время охоты мужчина выстрелил из ружья в пробегавшую косулю, но попал в родственника, который находился в кустах в зоне выстрела. От полученного ранения 66-летний мужчина скончался на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирской области в результате случайного выстрела охотника погиб человек — мужчина был принят за медведя. От полученных ранений он скончался в медицинском учреждении. По данному факту возбуждено уголовное дело.