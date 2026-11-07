Среди шести человек, погибших при массовой стрельбе в центре польского Кракова, оказался иностранный гражданин. Об этом сообщил глава МВД Польши Марчин Кервиньский, не уточнив, паспорт какой страны был у погибшего.

По уточнённым данным, число пострадавших достигло 16 человек, включая самого нападавшего. Среди раненых также двое полицейских, вступивших в перестрелку с преступником. Сообщается, что двух пострадавших уже выписали из больницы.

Ранее российское посольство в Варшаве заявляло, что пока не располагает достоверной информацией о соотечественниках среди жертв и пострадавших.

Стрельба произошла 7 ноября около 15:00 по местному времени на Главной рыночной площади Кракова. Вооружённый мужчина открыл огонь по случайным прохожим из автомобиля, после чего вступил в перестрелку с полицейскими. Нападавшего ранили и задержали, а затем доставили в больницу.

В связи с трагедией власти Кракова объявили траур с 8 по 11 ноября включительно. На этот период в городе отменены муниципальные развлекательные мероприятия, а на общественных зданиях распорядились приспустить флаги.

Ранее Life.ru сообщал, что в автомобиле нападавшего обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов. По данным полиции, стрелок был одет в камуфляж и вооружён длинноствольным оружием военного типа, предположительно AR-15.