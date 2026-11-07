В авто поляка, расстрелявшего шесть человек в Кракове, нашли арсенал оружия
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В автомобиле мужчины, расстрелявшего шесть человек в польском Кракове, обнаружили большое количество оружия и боеприпасов. Об этом сообщила представитель полиции Малопольского воеводства Катажина Цисло.
По данным правоохранителей, нападавший был одет в камуфляжную форму и бронежилет. Для стрельбы он использовал длинноствольное оружие военного типа, предположительно самозарядный карабин AR-15. При этом принадлежность мужчины к польской армии официально не подтверждена.
Задержать стрелка удалось после перестрелки с полицейскими. Мужчина открыл огонь по силовикам и продолжал стрелять даже после полученного ранения. Его доставили в больницу, где потребовалось хирургическое вмешательство.
Полиция установила, что нападавший является гражданином Польши и действовал в одиночку. По последним данным, жертвами стрельбы стали шесть человек, ещё 15 получили ранения, включая двух сотрудников полиции.
Ранее Life.ru сообщал, что в Кракове объявили траур до 11 ноября после массового убийства. Соответствующее решение озвучил мэр города Лукаш Гибала.