В автомобиле мужчины, расстрелявшего шесть человек в польском Кракове, обнаружили большое количество оружия и боеприпасов. Об этом сообщила представитель полиции Малопольского воеводства Катажина Цисло.

По данным правоохранителей, нападавший был одет в камуфляжную форму и бронежилет. Для стрельбы он использовал длинноствольное оружие военного типа, предположительно самозарядный карабин AR-15. При этом принадлежность мужчины к польской армии официально не подтверждена.

Задержать стрелка удалось после перестрелки с полицейскими. Мужчина открыл огонь по силовикам и продолжал стрелять даже после полученного ранения. Его доставили в больницу, где потребовалось хирургическое вмешательство.

Полиция установила, что нападавший является гражданином Польши и действовал в одиночку. По последним данным, жертвами стрельбы стали шесть человек, ещё 15 получили ранения, включая двух сотрудников полиции.