В Кракове объявили траур до 11 ноября после стрельбы с шестью погибшими
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В польском Кракове объявили траур до 11 ноября после массовой стрельбы, в результате которой погибли не менее шести человек. Об этом сообщил мэр города Лукаш Гибала.
«Я только что подписал распоряжение о объявлении в Кракове траура до 11 ноября», — написал Гибала в соцсети Х.
Ранее власти сообщали о пяти погибших, однако позднее число жертв возросло до шести. Среди пострадавших оказались сотрудники полиции. Подозреваемого задержали, при задержании он получил ранения и был доставлен в больницу.
После происшествия в Краков направились премьер-министр Польши Дональд Туск и глава МВД Марчин Кервиньский. Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка заявил, что случившееся потрясло всю страну.
Нападение произошло 7 ноября около 15:00 по местному времени на Главной рыночной площади Кракова. По данным полиции, вооружённый мужчина открыл огонь по случайным прохожим из автомобиля.