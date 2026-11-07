В польском Кракове объявили траур до 11 ноября после массовой стрельбы, в результате которой погибли не менее шести человек. Об этом сообщил мэр города Лукаш Гибала.

«Я только что подписал распоряжение о объявлении в Кракове траура до 11 ноября», — написал Гибала в соцсети Х.

Ранее власти сообщали о пяти погибших, однако позднее число жертв возросло до шести. Среди пострадавших оказались сотрудники полиции. Подозреваемого задержали, при задержании он получил ранения и был доставлен в больницу.

После происшествия в Краков направились премьер-министр Польши Дональд Туск и глава МВД Марчин Кервиньский. Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка заявил, что случившееся потрясло всю страну.