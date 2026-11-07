Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава МВД республики Марчин Кервиньский направились в Краков, где в результате стрельбы в центре города погибли шесть человек. О поездке главы правительства сообщил его пресс-секретарь Адам Шлапка в социальной сети X.

«Сегодняшнее происшествие в Кракове потрясло всю Польшу. Премьер-министр Дональд Туск находится по пути в Краков», — написал представитель кабмина.

О выезде министра внутренних дел Марчина Кервиньского сообщила пресс-секретарь ведомства Каролина Галецкая. Ожидается, что на месте он проведёт совещание с представителями экстренных служб и правоохранительных органов.

Нападение произошло 7 ноября около 15:00 по местному времени на Главной рыночной площади Кракова. По данным полиции, вооружённый мужчина открыл огонь по случайным прохожим из автомобиля.