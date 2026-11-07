Туск и глава МВД Польши выехали в Краков после стрельбы с шестью погибшими
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Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава МВД республики Марчин Кервиньский направились в Краков, где в результате стрельбы в центре города погибли шесть человек. О поездке главы правительства сообщил его пресс-секретарь Адам Шлапка в социальной сети X.
«Сегодняшнее происшествие в Кракове потрясло всю Польшу. Премьер-министр Дональд Туск находится по пути в Краков», — написал представитель кабмина.
О выезде министра внутренних дел Марчина Кервиньского сообщила пресс-секретарь ведомства Каролина Галецкая. Ожидается, что на месте он проведёт совещание с представителями экстренных служб и правоохранительных органов.
Нападение произошло 7 ноября около 15:00 по местному времени на Главной рыночной площади Кракова. По данным полиции, вооружённый мужчина открыл огонь по случайным прохожим из автомобиля.
Согласно последним сообщениям властей, жертвами нападения стали шесть человек. Предполагаемого нападавшего ранили при задержании и доставили в больницу.