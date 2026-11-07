Число жертв стрельбы в центре польского Кракова увеличилось до шести человек. Ещё 12 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, их жизни угрожает опасность. Об этом сообщил глава Малопольского воеводства Ян Кленчар в эфире телеканала Polsat News/

«И, к сожалению, я вынужден сообщить, что погибших не пять, а шесть человек, и это уже официальная информация», — заявил Кленчар.

Ранее власти сообщали о пяти погибших. Теперь число жертв выросло, а состояние ещё 12 пострадавших оценивается как тяжёлое.