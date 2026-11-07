Число погибших при стрельбе в Кракове выросло до шести
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Число жертв стрельбы в центре польского Кракова увеличилось до шести человек. Ещё 12 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, их жизни угрожает опасность. Об этом сообщил глава Малопольского воеводства Ян Кленчар в эфире телеканала Polsat News/
«И, к сожалению, я вынужден сообщить, что погибших не пять, а шесть человек, и это уже официальная информация», — заявил Кленчар.
Ранее власти сообщали о пяти погибших. Теперь число жертв выросло, а состояние ещё 12 пострадавших оценивается как тяжёлое.
Нападение произошло 7 ноября около 15:00 по местному времени (17:00 мск) на Главной рыночной площади Кракова. По данным правоохранителей, мужчина открыл огонь по случайным прохожим из автомобиля. Согласно новым сведениям, предполагаемым нападавшим оказался 25-летний гражданин Польши. Он был одет в камуфляж и передвигался на автомобиле Subaru без регистрационных номеров. При задержании мужчина получил огнестрельные ранения. Его доставили в больницу. Среди пострадавших в результате нападения также есть сотрудники полиции.