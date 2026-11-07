Стрельбу в Кракове открыл 25-летний мужчина с винтовкой AR-15 в военной форме
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В машине подозреваемого в стрельбе в Кракове полиция нашла несколько единиц оружия и боеприпасы. По данным польской радиостанции RMF24, мужчине 25 лет, он был в камуфляже и стрелял из винтовки AR-15.
Мужчина выехал к Главной рыночной площади на чёрном Subaru без номеров и открыл огонь по случайным прохожим. По данным полиции, погибли пять человек, более десяти получили ранения.
Стрелявшего задержали у перекрёстка улиц Дитля и Страдомской. Во время перестрелки он ранил двоих полицейских. Сотрудники открыли ответный огонь, после чего подозреваемого доставили в больницу.