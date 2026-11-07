В машине подозреваемого в стрельбе в Кракове полиция нашла несколько единиц оружия и боеприпасы. По данным польской радиостанции RMF24, мужчине 25 лет, он был в камуфляже и стрелял из винтовки AR-15.

Мужчина выехал к Главной рыночной площади на чёрном Subaru без номеров и открыл огонь по случайным прохожим. По данным полиции, погибли пять человек, более десяти получили ранения.