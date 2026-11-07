Крики ужаса и паника: В Сети появилось видео с места кровавой стрельбы в польском Кракове
Появилось видео с места стрельбы в польском Кракове
Обложка © X / RynekGłówny
В Сети появились первые кадры с места стрельбы на Главной рыночной площади польского Кракова. По предварительным данным, в результате нападения погибли два человека, ещё десять получили ранения.
Момент стрельбы в Кракове.Видео © X / RynekGłówny
Предположительно, неизвестный открыл огонь по прохожим из проезжавшего автомобиля. На место происшествия прибыли полиция и экстренные службы. Жителей и туристов призвали укрыться в безопасных местах.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что правоохранители расследуют обстоятельства нападения. Злоумышленника, по информации полиции, задержали.
Ранее Life.ru сообщал о стрельбе в центре польского Кракова, в результате которой, по предварительным данным, есть погибшие и раненые. Инцидент произошёл в районе Главной рыночной площади — одного из самых оживлённых туристических мест города. На место прибыли экстренные службы, а жителей и туристов призвали укрыться в безопасных местах.