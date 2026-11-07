В Сети появились первые кадры с места стрельбы на Главной рыночной площади польского Кракова. По предварительным данным, в результате нападения погибли два человека, ещё десять получили ранения.

Момент стрельбы в Кракове.Видео © X / RynekGłówny

Предположительно, неизвестный открыл огонь по прохожим из проезжавшего автомобиля. На место происшествия прибыли полиция и экстренные службы. Жителей и туристов призвали укрыться в безопасных местах.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что правоохранители расследуют обстоятельства нападения. Злоумышленника, по информации полиции, задержали.