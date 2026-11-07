В центре польского Кракова, по предварительным сообщениям, произошла стрельба. Есть сведения о погибших и пострадавших. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.

Убил восемь человек и открыл огонь по жандармам: В Турции задержали подозреваемого в массовой стрельбе

Убил восемь человек и открыл огонь по жандармам: В Турции задержали подозреваемого в массовой стрельбе

Ранее Life.ru сообщал о стрельбе в американском штате Вашингтон, в результате которой погибли три человека, включая предполагаемого нападавшего. Инцидент произошёл 3 ноября в округе Спокан. По данным Associated Press, мужчина сначала выстрелил в собственную сестру, после чего открыл огонь по прибывшим полицейским. В ходе перестрелки двое сотрудников спецподразделения SWAT получили тяжёлые ранения и оказались в критическом состоянии. Раненую женщину госпитализировали, её жизни ничего не угрожало. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.