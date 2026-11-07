В центре Кракова неизвестный открыл стрельбу, есть жертвы и пострадавшие
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В центре польского Кракова, по предварительным сообщениям, произошла стрельба. Есть сведения о погибших и пострадавших. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.
Согласно поступившей информации, инцидент произошёл в районе Главной рыночной площади — одного из самых посещаемых мест города.
Сообщается, что в районе предполагаемого происшествия работают экстренные службы. Людей призывают укрыться в безопасных местах. Личность стрелявшего, обстоятельства произошедшего и точное число возможных жертв пока неизвестны.
Ранее Life.ru сообщал о стрельбе в американском штате Вашингтон, в результате которой погибли три человека, включая предполагаемого нападавшего. Инцидент произошёл 3 ноября в округе Спокан. По данным Associated Press, мужчина сначала выстрелил в собственную сестру, после чего открыл огонь по прибывшим полицейским. В ходе перестрелки двое сотрудников спецподразделения SWAT получили тяжёлые ранения и оказались в критическом состоянии. Раненую женщину госпитализировали, её жизни ничего не угрожало. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.