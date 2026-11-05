В Турции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве восьми человек в провинции Афьонкарахисар. Как сообщает Medya Radar, после нападений он скрылся на угнанном автомобиле, который позже обнаружили брошенным в соседней провинции Эскишехир.

При задержании подозреваемый вступил в перестрелку с жандармерией. Двое силовиков получили ранения. Мужчину взяли под стражу и доставили для проведения следственных действий.

Серия нападений произошла 5 ноября в районе Ихсание. В окрестностях деревень Аязини и Кыйыр обнаружили шестерых погибших с огнестрельными ранениями. Ещё две женщины скончались в больнице. Один пострадавший остаётся в тяжёлом состоянии.

По данным местных СМИ, нападавший использовал помповое ружьё. После стрельбы он завладел чужим автомобилем и направился в сторону Эскишехира. Машина застряла в грязи неподалёку от деревни Ташлык, после чего мужчина продолжил побег пешком.

Предполагаемый стрелок попал на камеры видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, как мужчина выходит из автомобиля с ружьём в руках. По данным турецкой прессы, среди погибших оказались две учительницы местной школы. Мотивы преступления устанавливаются.