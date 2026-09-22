Число раненных при смертельном нападении на школу в Турции увеличилось до 8
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Восемь человек получили ранения при стрельбе возле профессионально-технического лицея в городе Тургутлу на западе Турции. Об этом сообщила администрация провинции Маниса.
«Согласно первоначальным данным, известно, что пострадали 8 человек. Обеспечена транспортировка раненых в ближайшее медицинское учреждение», — говорится в заявлении.
Сообщение о стрельбе поступило в экстренные службы около 08:00. Мужчина открыл беспорядочный огонь из охотничьего ружья. Картечь попала в учащихся, фасад и окна здания. К лицею направили полицейских и медиков, предполагаемого стрелка уже задержали и поместили под стражу.
Напомним, утром 22 сентября на одну из турецких школ было совершено нападение. Неизвестный начал стрелять по детям из ружья. Известно о гибели одного ученика. Причины атаки неизвестны.
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