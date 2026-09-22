Число раненных при смертельном нападении на школу в Турции увеличилось до 8

Восемь человек получили ранения при стрельбе возле профессионально-технического лицея в городе Тургутлу на западе Турции. Об этом сообщила администрация провинции Маниса.

«Согласно первоначальным данным, известно, что пострадали 8 человек. Обеспечена транспортировка раненых в ближайшее медицинское учреждение», — говорится в заявлении.

Сообщение о стрельбе поступило в экстренные службы около 08:00. Мужчина открыл беспорядочный огонь из охотничьего ружья. Картечь попала в учащихся, фасад и окна здания. К лицею направили полицейских и медиков, предполагаемого стрелка уже задержали и поместили под стражу.