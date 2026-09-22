Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября, 07:23

Число раненных при смертельном нападении на школу в Турции увеличилось до 8

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Восемь человек получили ранения при стрельбе возле профессионально-технического лицея в городе Тургутлу на западе Турции. Об этом сообщила администрация провинции Маниса.

«Согласно первоначальным данным, известно, что пострадали 8 человек. Обеспечена транспортировка раненых в ближайшее медицинское учреждение», — говорится в заявлении.

Сообщение о стрельбе поступило в экстренные службы около 08:00. Мужчина открыл беспорядочный огонь из охотничьего ружья. Картечь попала в учащихся, фасад и окна здания. К лицею направили полицейских и медиков, предполагаемого стрелка уже задержали и поместили под стражу.

Подросток из КБР получил 7 лет за подготовку нападения на полицейских
Подросток из КБР получил 7 лет за подготовку нападения на полицейских

Напомним, утром 22 сентября на одну из турецких школ было совершено нападение. Неизвестный начал стрелять по детям из ружья. Известно о гибели одного ученика. Причины атаки неизвестны.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дети
  • Турция
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar