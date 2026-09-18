Подросток из КБР получил 7 лет за подготовку нападения на полицейских

Южный окружной военный суд назначил семь лет колонии несовершеннолетнему жителю Кабардино-Балкарии. Следствие обвиняло подростка в подготовке нападения на полицейского в июле 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении суда.

По данным суда, подросток состоял в подразделении запрещённой в России международной террористической организации. Вместе с руководителем группы он планировал нападение с ножами на полицейских. Злоумышленники хотели забрать табельное оружие и боеприпасы.

Попасть в здание отдела полиции им не удалось. После этого организатор решил напасть на сотрудника ДПС. Перед атакой он бросил камень в патрульную машину, чтобы выманить полицейского наружу.

Сотрудник ДПС оказал сопротивление и спрыгнул в траншею, которую рабочие вырыли во время ремонта. По данным суда, это сорвало попытку нападавшего забрать табельное оружие и боеприпасы.

Как писал Life.ru, нападение на сотрудников полиции в Кабардино-Балкарии произошло в июле 2025 года. Один из полицейских получил ножевое ранение. Одного из нападавших обезвредили на месте, а второй попытался скрыться. Позже правоохранители его задержали.